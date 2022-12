Ariana Grande geeft vijf jaar na aanslag in Manchester nog altijd kerstgeschenken aan kinderziekenhuizen

Het is al vijf jaar geleden dat tijdens een concert van Ariana Grande in Manchester een dodelijke aanslag gepleegd werd, maar nog steeds geeft de wereldberoemde zangeres elk jaar cadeautjes in de kinderziekenhuizen daar. Dat bleek de voorbije dagen opnieuw.

Kerstbomen met daaronder heel wat geschenkjes, die uitgedeeld werden aan de kindjes en tieners in vier kinderziekenhuizen in Manchester. Ariana Grande (29) deed dit jaar met Kerstmis opnieuw wat ze elk jaar doet: een glimlach toveren op het gezicht van de patiëntjes daar.

“Het is prachtig dat ze opnieuw zo attent is en deze donatie aan de ziekenhuizen maakt”, schrijft Tanya Hamid, interim-directeur van Manchester Foundation Trust Charity, op Instagram. “We weten dat Ariana een speciaal plaatsje heeft in het hart van iedereen in Manchester, en zeker in het Royal Manchester Children’s Hospital.”

Het is traditie geworden dat wereldster Ariana Grande die cadeaus koopt voor de kinderziekenhuizen sinds de dodelijke terreuraanslag op 22 mei 2017. Toen blies een zelfmoordterrorist zichzelf op in de Manchester Arena, net na een concert van Grande. 22 mensen kwamen daarbij om het leven.