‘Team Maria graag gezien’ steunt goede doelen

Uit de werkgroepen van de Mariafeesten 2021 Bree groeide een groep van zeven dames onder de naam ‘Team Maria graag gezien’. Afgevaardigden van de groep, Agnes Strypsteen, Mia Vliegen, Rina Leurs en Francine Drijkoningen brachten de opbrengst van het boek ‘Veldkapellen rond de kerktorens van Bree’ naar drie goede doelen in Bree. In een van de ateliers van het Dagcentrum Open Kans voor volwassenen met een beperking werd een mooie som overhandigd aan directeur Johan Dedroog waarmee nieuwe materialen worden aangekocht. In de ateliers maken ze onder meer geschenkjes die ze verkopen in hun winkeltje Okee, een enorme troef voor integratie in de lokale gemeenschap. Mark Breemans en Elke Maeyens van de vzw ’t Kietelt kregen vijftig prentenboeken en jeugdboeken om verjaardagsdozen aan te vullen voor kinderen in kansarmoede.Voorzitter Jan Roeck van Vincentius De kleine Drempel kreeg een mooie som geld om de voedselpakketten aan te vullen voor hulpbehoevende minderbedeelden van Bree. De pakketten voor Kerstmis werden aangevuld met een feestelijk extraatje.Het boek ‘Veldkapellen rond de kerktorens van Bree’ is nog steeds verkrijgbaar bij Francine Drijkoningen. Meer info: 0498/07.63.32.