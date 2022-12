50-jarigen van Bogget halen herinneringen op

Bij een drankje en een borrelhapje werden de verhalen uit de jonge jaren weer opgediept, maar er was vooral ook veel te vertellen over wat ze nu allemaal doen. Ronny zit weer op de schoolbanken om zich om te scholen tot verpleger. En zo had ieder zijn draai in het leven. De 50-jarigen werden samengebracht door Josiane, Linda, Jossie en Kathleen. Tijdens een korte bevraging werd snel duidelijk dat iedereen elkaar over vijf weer opnieuw wil treffen, aan een toog.