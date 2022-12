Ex-kickbokser pocht over zijn auto’s tegen Greta Thunberg, maar die reageert kurkdroog

De internetfiguur en ex-kickbokser Andrew Tate, vooral bekend van zijn misogyne uitspraken, heeft op Twitter uitgehaald naar Greta Thunberg. Op zich weinig verrassend, want sinds hij weer op Twitter mag, zoekt hij naar goede gewoonte geregeld de controverse op. Maar het is vooral de kurkdroge reactie van Thunberg die hoongelach aan het adres van Tate oogst.

Tate (36), die na een carrière als professioneel kickbokser faam maakte als online beroemdheid, werd al van zowat elk socialemediaplatform gesmeten omdat hij voortdurend vrouwenhatende video’s en boodschappen postte. Ook op Twitter was hij jarenlang niet welkom; daar werd hij al jaren vóór zijn verwijdering van Facebook, Instagram, YouTube en Tiktok verbannen. Maar Elon Musk maakte de ban ongedaan toen hij aan het hoofd kwam bij Twitter.

Dinsdag zocht Tate de aandacht op door de bekende klimaatactiviste Greta Thunberg rechtstreeks aan te spreken en te pochen over zijn autoverzameling. “Ik heb 33 auto’s. Mijn Bugatti heeft een w16 8.0L met vier turbo’s”, zei hij. “Mijn TWEE Ferrari’s 812 competizione hebben 6.5L v12’s. Dit is maar het begin. Geef alsjeblieft je e-mailadres zodat ik een volledige lijst van mijn autoverzameling en hun enorme emissies kan opsturen.”

Greta Thunberg antwoordde woensdag met een kurkdroog bericht. “Ja, laat het me alsjeblieft weten”, zei ze. “Stuur me een e-mail op smalldickenergy@getalife.com.”

‘Small dick energy’ betekent zoveel als ‘verwaandheid zonder vaardigheid’. Menig Twitteraar had die rake reactie duidelijk niet had zien aankomen van de Zweedse, die doorgaans over heel serieuze klimaatzaken tweet. “Hallo politie? Ik wil graag de moord op Andrew Tate melden”, klinkt het onder meer.

De tweet van Thunberg werd op slechts een paar uur tijd al meer dan 350.000 keer geliket.