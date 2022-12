Eén van de eerste trajectcontroles komt in Alt-Hoeselt op de Nieuwe Baan, door omwonenden al eens omgedoopt tot “racebaan”. — © Fred Peeters

Hoeselt

De eerste vijf Hoeseltse trajectcontroles zullen van start gaan in maart. In de trajectzones en op de volledige industriezone geldt een snelheidslimiet van 50 kilometer per uur.