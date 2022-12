Een Belg in de kwartfinale van het WK darts: het zijn hoogdagen voor de sport. Maar wie van de twee plaatst zich morgen rond 13.30 uur bij de beste acht van de wereld: Dimitri Van den Bergh (28) of Kim Huybrechts (37)? De twee kennen elkaar al bijna hun hele leven en nu staan ze oog in oog op de hoogmis van het darts. We polsten bij enkele experts.