Actrice Drew Barrymore (47) ging door zware periode na scheiding: “Ik begon te drinken om pijn te verdoven”

De afgelopen jaren had Hollywoodster Drew Barrymore (47) het lastig om van de drank af te blijven. Ze bekende in een openhartig interview dat ze na haar scheiding, inmiddels zes jaar geleden, geregeld naar de fles greep.

De actrice was jarenlang getrouwd met Will Kopelman. toen bleek dat het huwelijk op een dood spoor zat en een scheiding onafwendbaar was, was dat voor de actrice een bijzondere zware klap. “Om de pijn te verdoven begon ik te drinken”, zegt ze. “Aanvankelijk zorgde de alcohol ervoor dat ik me terug goed begon te voelen.” Maar dat blijft uiteraard niet duren.

Barrymore is bovendien gevoelig voor verslavingen. Al in haar jeugd moest ze afkicken. Al gauw begon ze meer naar de fles te grijpen dan goed voor haar was. “Maar door mijn eerdere ervaringen met alcoholverslaving herkende ik snel de symptomen”. Ze ging in therapie en stopte met drinken. Ook het feit dat de actrice druk was met het ontwikkelen van haar eigen talkshow, die in 2020 begon, hielp. “Dat gaf me iets om me op te focussen en mezelf op te storten.”