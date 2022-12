19-jarige krijgt mes in rug bij vechtpartij: slachtoffer in levensgevaar naar ziekenhuis gebracht

Een 19-jarige man is dinsdagavond levensgevaarlijk gewond geraakt bij een steekpartij in de Diepestraat in Antwerpen-Noord. Een tiental personen gingen elkaar met een mes en stokken te lijf, het slachtoffer werd daarbij in de rug gestoken. Het is al de tweede steekpartij in de straat in drie weken tijd.

Rond 21 uur kreeg de Antwerpse politie meerdere meldingen van een vechtpartij in de Diepestraat. “Een tien- tot vijftiental personen zouden daar op straat aan het vechten zijn, er was sprake van een mes en stokken”, vertelt politiewoordvoerder Willem Migom.

De politie was snel ter plaatse en kon de partijen scheiden. “De vechtpartij zou begonnen zijn in een restaurant in de straat en verdergezet op de openbare weg”, legt Migom uit. “Eén persoon van 19 jaar werd met levensbedreigende verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis, hij werd in de rug gestoken met een mes.”

De politie kon verscheidene verdachten identificeren en verhoren. “Verder onderzoek zal moeten uitwijzen wat er juist gebeurd is en wie welke feiten heeft gepleegd. De verdachte die in aanmerking komt voor het toedienen van de messteken, wordt opgespoord. Alle betrokkenen situeren zich in de Afghaanse gemeenschap”, aldus de woordvoerder.

Drie weken geleden vond er een gelijkaardig incident plaats in diezelfde straat. Ook toen mondde een vechtpartij uit tot een steekpartij. Volgens een handelaar in de straat ging het om een uit de hand gelopen dispuut tussen verschillende drugsdealers. Een jongeman raakte daarbij ernstig gewond en werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Een handelaar toont een drugsdeal. “Vroeger werd er nog met respect voor de winkeliers gedeald. Het gebeurde meer discreet, verstopt achter een hoekje.” — © Victoriano Moreno

“Dweilen met kraan open”

De Diepestraat kreunt al langer onder de overlast van dealers en trok in juli nog aan de alarmbel in onze krant. “Of er na zes maanden iets veranderd is? Niets. De situatie is even erg als voordien”, vertelt een winkeluitbater gefrustreerd. “De eerste twee maanden was er duidelijk meer politie in de straat en hadden we het gevoel een ‘gewone’ winkelstraat te zijn. Maar sinds september is dat zichtbaar afgenomen.”

“De politie durft zich gewoon niet tonen. Ik voel me hier niet veilig, maar ik moet ook mijn brood kunnen verdienen. Als ze zien dat ik met de politie of de pers bel, dan staan ze de volgende dag met hetzelfde mes voor mijn deur”, getuigt de handelaar.

De Antwerpse politie heeft alle begrip voor de frustraties van de handelaars. “Ook voor ons blijft het dweilen met de kraan open”, zegt Migom. “Dat de politie zich niet durft vertonen is onzin, er wordt hard gewerkt door de wijkwerking en wie belt, zal altijd geholpen worden door de patrouilles. Zo waren we bij de vechtpartij dinsdagavond binnen een handvol minuten ter plaatse. Helaas zorgen donkere dagen ook voor minder sociale controle en een groter onveiligheidsgevoel. Het blijft voor ons een permanent aandachtspunt waar hard op gewerkt wordt.”