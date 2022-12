Politicoloog Jonathan Holslag: “Hoewel ik al lang waarschuw voor de ambities van Rusland, is het niet fijn om gelijk te krijgen”

Politicoloog Jonathan Holslag (VUB) is gerenommeerd China-kenner en een expert in geopolitieke relaties. Hij zag hoe in 2022 de spanningen opliepen over Taiwan, maar het was Rusland dat afgelopen jaar zorgde voor een zelden geziene escalatie op het wereldtoneel.

Wat was uw persoonlijke hoogtepunt?

“De voltooiing van mijn zoldervloer: een grote oppervlakte planken onder een oud eiken dakgebinte. Deze zomer besteedde ik een groot deel van de vakantie aan dat project. Ik vind het fantastisch om met de handen te werken, in dit geval met mooi Belgisch hout geleverd door een formidabele Belgische zagerij. Ik geniet van dat soort tastbare verwezenlijkingen evenveel als van het schrijven van een boek.”

En uw dieptepunt?

“Ik vond dit een zwaar jaar. Hoewel ik al heel lang waarschuw voor de ambities van spelers als Rusland, is het toch niet fijn om uiteindelijk gelijk te krijgen met dat soort analyses. Ik voelde me dit jaar erg vaak een machteloze toeschouwer. Ook professioneel had ik vaak het gevoel om heel hard te werken, terwijl ik twijfelde of het allemaal wel ergens toe leidde. Steeds opnieuw stelde ik me de vraag of ik genoeg deed voor mijn land, de juiste dingen, wat ik meer en anders zou moeten doen.”

Welke gebeurtenis verdient volgens u alle lof?

“De strijdlust van de Oekraïners. Plots geen elektriciteit meer. Geen verwarming. Geen water. En toch volharden. Je moet het maar doen. Ik vraag me af hoe lang wij het zouden volhouden. Ik had niet verwacht dat Oekraïne zoveel moed aan de dag zou leggen. Maar de strijd is helaas nog niet gestreden. De winter wordt lang.”

En wat heeft u het meest betreurd?

“De wijze waarop een groot stuk van onze toplaag – maar bij uitbreiding onze hele samenleving – weigert in de spiegel te kijken en zijn verantwoordelijkheid te nemen om ervoor te zorgen dat we ons in de toekomst kunnen weren in een woelige wereld. We doen nog altijd veel te veel alsof.”

Wie kon op uw bewondering rekenen?

“De vele stille helden die in moeilijke omstandigheden het beste maken van hun leven en zich ten dienste stellen aan anderen, mensen die goed doen en toch de voetjes op de grond houden.”

In wie hebt u zich het meest geërgerd?

“Narcisten, huichelaars en vooral de combinatie van de twee.”

Wat wenst u uzelf, uw omgeving, en de wereld toe voor 2022?

“Meer stille helden.”