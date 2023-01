THES-Leopoldsburg in… Gambia: steeds meer Afrikaanse voetballers spelen met shirts van Limburgse clubs

Je ziet ze steeds vaker opduiken, foto’s van Afrikaanse voetbalploegjes met shirts van... Limburgse clubs. Van Congo over Ghana en Gambia tot Senegal, de kans bestaat dat je er tieners in truitjes van pakweg THES, KVK Beringen of Kortessem VV op straten of pleintjes ziet voetballen. “De glunderende blikken van de kinderen, die dan allemaal dezelfde voetbalkleren dragen, is onbeschrijflijk”, zegt voorzitter Dirk Ramaekers van KVK Wellen.