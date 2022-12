Eerste leg, eerste rekenblunder: topdarter José de Sousa gaat opnieuw de mist en gooit zich kapot op WK

José de Sousa staat bekend om zijn blunders op rekenvlak. Niet onlogisch, want de Portugees lijdt aan dyscalculie. In de eerste leg in z’n partij tegen Ryan Searle in de derde ronde van het WK darts was het al zover. De Sousa had nog 71 staan, maar gooide zich stuk met een score van 80. ‘The Special One’ had zich namelijk vergist met de 102 die zijn opponent nog had staan.