Ben is amper 21 jaar, maar woont wel al in een kasteel: “Heemkunde hoeft niet oud en stoffig te zijn”

Itegem

Historicus in wording Ben Nijs (21) uit Itegem (Heist-op-den-Berg) heeft een minidocumentaire gemaakt over het beschermde 19de-eeuwse herenhuis waarin hij woont: het Kasteel van Dokter Heylen in de Schoolstraat. Hij geeft daarmee een inkijk in de woning en in het leven van de vroegere bewoners en belicht ook het contrast in de levensstijl van de gegoede burgerij en hun dienders in de 19de en 20ste eeuw.