Captain Flipkens kijkt uit naar start United Cup: “Fijn om mannen- en vrouwencircuit samen te brengen”

Het Belgische tennisteam heeft in een persconferentie vooruitgeblikt op de United Cup, de nieuwe gemengde landencompetitie van de ATP en de WTA die van 29 december tot 8 januari plaatsvindt in drie Australische steden en het seizoen 2023 op gang schiet. België speelt in Perth en zal het in groep A opnemen tegen Bulgarije en Griekenland.

“Het is geweldig”, zei Kirsten Flipkens, die voor het eerst captain zal zijn van de Belgische equipe onder leiding van David Goffin (ATP 53) en Elise Mertens (WTA 29). “Ik heb nooit de kans gehad om bijvoorbeeld in de Hopman Cup te spelen. Het is erg leuk om de twee circuits (ATP en WTA, red.) samen te brengen. En het is ook fijn dat de wedstrijden eindigen met een gemengd dubbelspel. Het wordt spannend. Elke wedstrijd zal tellen, of het nu de overwinning van een speler of een speelster is. Het is iets heel nieuws en het is leuk om deel uit te maken van dit toernooi.”

Elke confrontatie bestaat uit vijf wedstrijden - twee enkelspelen bij zowel de mannen als vrouwen en een gemengd dubbelspel - en wordt over twee dagen gespeeld. België begint op 31 december tegen het Bulgarije van Grigor Dimitrov (ATP 28), gevolgd door het Griekenland van Stefanos Tsitsipas (ATP 4) en Maria Sakkari (WTA 6) op 2 januari.

“Een heel spannend vooruitzicht”, aldus ‘Flipper’. “Ik weet niet wat voor captain ik zal zijn. De komende dagen zullen het uitwijzen. Ik probeer gewoon dingen zo goed mogelijk te organiseren, zoals trainingen, zodat het team in de best mogelijke conditie is. En als het zover is, zal ik mijn verantwoordelijkheden nemen. Op dit moment gaat alles goed. Dat is het belangrijkste.”