Sparen bij Santander bracht in 2022 meeste op

Een spaarder die 10.000 euro een jaar lang ongewijzigd op de Vision+-rekening van Santander liet staan, kan rekenen op een opbrengst van 64,52 euro. Dat is bijna zes keer meer dan de meeste andere spaarrekeningen in België. Op de tweede plaats van de rangschikking van Spaargids.be staat Aion Extended met een opbrengst van 52,63 euro.

Voor wat maandsparen betreft, bracht de Cocoon rekening van bpost bank het meeste op. Als de spaarder elke maand 250 euro opzij zette, kan hij rekenen op een vergoeding van 6,90 euro. De getrouwheidspremie is pas na één jaar verworven en dus geldt hier vooral een hoge basisrente.

Traditioneel doen de kleine nichespelers het beter dan de grootbanken. Die boden het voorbije jaar enkel het wettelijke minimum van 0,11 procent (basisrente van 0,01 procent en een getrouwheidspremie van 0,10 procent). Dat komt overeen met een opbrengst van 11 euro als men 10.000 euro een jaar laat staan. Wat dat betreft was 2022 een spaarjaar om vlug te vergeten, stelt Spaargids.be: slechts 17 van de 55 spaarrekeningen die in ons land werden aangeboden, gaven meer dan het wettelijke minimum. Dat is het laagste aantal in jaren.

2023 kondigt zich alvast een pak beter aan, nu heel wat banken een hogere spaarrente in het vooruitzicht stellen. De beste papieren zijn voorlopig voor Aion Extended, dat bij ongewijzigd beleid volgend jaar een vergoeding van 150 euro belooft.