David Goffin ziet gemengd landentoernooi als “perfecte voorbereiding” op nieuw seizoen

David Goffin (ATP 53) is de kopman van het Belgische team op de eerste editie van de United Cup in Perth. Met twee Davis Cup-finales op zijn naam (in 2015 en 2017) is de 32-jarige Luikenaar veruit de meest ervaren vaderlandse tennisser, maar hij zal het in het enkelspel moeten opnemen tegen kleppers als de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 28) op 31 december en de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 4) op 2 januari. Goffin hoopt België toch de nodige zeges te bezorgen.

“Ik speel graag voor mijn land”, zei hij woensdag op een persconferentie in Perth, waar België in groep A zal aantreden. “Er hangt dan een heel andere energie. Je speelt voor je teamgenoten, voor je land. Het is een sfeer waar ik van hou. Het klopt dat ik altijd goed heb gespeeld in landencompetities en ik hoop dat dat weer het geval zal zijn voor een andere captain (Kirsten Flipkens, red.). Ik heb eerder onder verschillende captains gespeeld en ik hoop dat ik haar goed tennis kan laten zien.”

Goffin ziet de United Cup als “de perfecte voorbereiding” om het seizoen 2023 op gang te schieten. “Ik speel minstens twee wedstrijden tegen twee prima tegenstanders. In de eerste week van het jaar de kans krijgen om wedstrijden van hoog niveau te spelen, zeker nu ik al in Australië ben, is ideaal om je lichaam en je tennis aan te passen voor het volgende toernooi en voor de Australian Open. Daarnaast kun je ook in het enkelspel en dubbelspel uitkomen. Kortom, perfect om het jaar mee te beginnen.”