India wil zich kandidaat stellen voor Olympische Spelen in 2036, Gujarat mogelijke locatie

Het plan zal normaal in september in Mumbai aan het Internationaal Olympisch Comité (IOC) worden voorgelegd. “We koesteren hoop en ik ben er zeker van dat India zich volledig zal voorbereiden en zich kandidaat zal stellen voor de Olympische Spelen”, zei Thakur tegen The Times of India.

“Gujarat heeft herhaaldelijk belangstelling getoond voor het organiseren van de Olympische Spelen”, vervolgde de minister. “Ze hebben er de infrastructuur, gaande van hotels en hostels tot luchthavens en sportcomplexen. Ze zijn serieus over het bod. Het maakt ook deel uit van het manifest van de deelstaatregering om de Olympische Spelen in Gujarat te organiseren.”

De Spelen van 2024 staan op de agenda in Parijs, die van 2028 in Los Angeles en de editie van 2032 in Brisbane.