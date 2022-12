‘Miss met acne’ blikt tevreden terug op verkiezing: “Overstelpt met berichten”

Lore Ven uit Geel haalde in Japan niet het podium van de verkiezing Miss International, maar haar verhaal over haar aandoening polycysteus ovarieel syndroom (PCOS) kreeg wel een enorme weerklank.

De afgestudeerde jeugdcriminologe Lore Ven (27) uit Geel deed een maand geleden in onze krant haar verhaal over hoe ze na zeven jaar worstelen met dagelijkse pijn te horen kreeg dat ze PCOS heeft, een aandoening bij vrouwen waarbij er cystes op de eierstokken groeien. Toen ze besloot te stoppen met het nemen van de anticonceptiepil verminderde de pijn merkbaar, maar kreeg ze plots aanvallen van extreme acne. Ondanks die problemen mocht ze zich kronen tot Miss International Belgium en ons land vertegenwoordigen tijdens de wereldwijde finale in Japan.

Door te stoppen met de anticonceptiepil kreeg Lore Ven plots last van extreme acne. — © RR

Daar zag Lore de Duitse Jasmin Selberg het felbegeerde kroontje winnen. “Ik ben oprecht trots op haar, ze is prachtig van buiten en van binnen”, vertelt de Kempense. “Jammer genoeg heb ik zelf voor België geen plaatsje in de top 15 kunnen bemachtigen (op 66 deelneemsters, red.). Toch ben ik enorm trots op mijn traject en heb ik hopelijk ten aanzien van iedereen ons land goed vertegenwoordigd. Voor mezelf heb ik hoe dan ook al gewonnen. Missverkiezingen kunnen een waardevolle impact hebben als je ze met de juiste intentie organiseert en gebruikt. Zo wil ik mensen tonen dat het veel meer is dan enkel dat mooie plaatje of oppervlakkigheid.”

Lore met haar kroontje van Miss International Belgium. — © RR

Sociale media ontploft

Haar persoonlijke doel was om de verkiezing als een platform te gebruiken om PCOS onder de aandacht te brengen en lotgenoten een hart onder de riem te steken. “Ik denk dat ik mag zeggen dat ik toch zeker in ons land het pad wat geëffend heb. Na het verschijnen van het artikel in jullie krant zijn mijn Facebook en Instagram gewoon ontploft. Enerzijds kreeg ik vele bedankingen van vrouwen die zich eindelijk minder alleen voelden en me succes wensten. Anderzijds berichtjes met gelijkaardige of ernstigere verhalen of vele vragen. Het waren eigenlijk té veel berichtjes, want die bevestigden opnieuw de nood aan bespreekbaarheid van dit onderwerp.”

De toevloed motiveert haar om een breder project uit te werken, door verhalen samen te brengen en zo de kwestie aan te kaarten. “Er is nood aan verandering, niet enkel informatief en hulpverbredend, maar ook binnen de financiële ondersteuning. Vrouwen met PCOS of andere gynaecologische aandoeningen mogen zich altijd melden. Ik hoop ook dat experten hier hun schouders onder willen zetten.”