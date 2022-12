Dit oudjaar weer gratis naar huis met de feestbus van De Lijn: “Mensen veilig thuisbrengen”

Voor het eerst in twee jaar rijden er weer 24 bussen van oudjaar van De Lijn. Feestvierders kunnen met de steun van provincie en 28 Limburgse gemeenten een gratis sms-ticket ontvangen als ze zich op voorhand aanmelden via www.delijn.be/oudjaar .

“De bussen rijden ’s nachts uit over 19 lijnen”, zegt gedeputeerde Igor Philtjens. “We zijn blij dat we de mensen weer veilig thuis kunnen brengen.” Volgens De Lijn is er nog meer dan plaats genoeg op de feestbussen.

En er zijn dit jaar ook opnieuw oudejaarsparty’s. “Beide VIP-formules (een box voor 10 tot 18 man voor 1.250 euro en een tafel voor 4 tot 6 personen vanaf 200 euro) waren in een mum van tijd uitverkocht”, zegt de organisatie van Lost in Time in de Genkse Limburghal. “Er zijn wel nog gewone tickets beschikbaar.”