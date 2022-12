Recordaantal treinen geschrapt in 2022

In totaal werden het voorbije jaar meer dan 38.400 treinritten die gepland stonden, geschrapt. 2022 breekt daarmee nu al het record uit 2016, toen er iets meer dan 38.000 treinen deels of volledig werden afgeschaft. Per maand worden nu bijna 3.500 ritten geschrapt, waardoor de eindbalans ver boven de 40.000 dreigt uit te komen.

Met uitzondering van coronajaar 2020 zit het aantal geschrapte treinen al jaren in de lift. Ongevallen, spoorlopers of externe factoren zoals het weer liggen aan de basis van de meeste schrappingen, maar dit jaar valt vooral de impact van personeelstekorten en een hoog ziekteverzuim bij de NMBS op. Normaal is de spoorwegmaatschappij de oorzaak van een derde van de afschaffingen, nu is dat 40 procent, of meer dan 15.000 afschaffingen.

Daar komt nog de verouderde infrastructuur bij. Fel verouderde treinstellen blijven in roulatie omdat de 200 bestelde nieuwe dubbeldekstreinen maar niet geleverd worden, maar die vallen vaker uit. Daarnaast is naar schatting 700 kilometer aan spoor er zo slecht aan toe dat er eigenlijk geen treinen zouden mogen rijden. Bestuurders moeten daardoor trager rijden, met vertraging tot gevolg.

Als gevolg van die problemen zakte ook de stiptheid het afgelopen jaar verder weg. Minder dan 90 procent van de treinen kwam in 2022 binnen de zes minuten na de voorziene aankomsttijd aan in het station. Vooral de grote stations kampen met een tanende stiptheid.