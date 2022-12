‘Nonkels’ best bekeken reeks van het jaar op Streamz

Het zijn de laatste dagen van het jaar, dus wordt de balans opgemaakt. Ook bij Streamz. De streamingdienst heeft de top tien best bekeken series van het afgelopen jaar gedeeld. ‘Nonkels’ is daar de grote winnaar, maar ook de rest van het podium kleurt Vlaams.

Exacte cijfers maakt Streamz niet bekend, maar dat Nonkels goed scoort was al lang duidelijk. De reeks rond de West-Vlaamse broers Persyn – met Wim Willaert, Jelle De Beule en Rik Verheye in de hoofdrol – liet een indruk na, en krijgt daarom een tweede seizoen. Nog Vlaams zijn de nummers twee en drie in de top tien. Billie vs Benjamin – met Charlotte Timmers en Ward Kerremans – staat sinds 17 januari op het platform en eindigt tweede. Ook daar volgt een tweede seizoen. 2dezit over studenten Lotte (Ninalotte Roose) en Luca (Nathan Bouts) en hun leven eindigt derde, en krijgt eveneens een tweede reeks.

Game of thrones-prequel House of the dragon is de eerste serie van buitenlandse makelij die het tot vierde schopt in de top tien. Het tweede seizoen van Euphoria sluit de top vijf af. Opvallend: van Geldwolven is sinds deze week pas de seizoensfinale te zien, toch is de reeks met Tom Van Dyck al de zesde best bekeken reeks van het jaar.

Dit is de volledige top tien

1. Nonkels

2. Billie vs Benjamin

3. 2dezit

4. House of the dragon

5. Euphoria (seizoen 2)

6. Geldwolven

7. Het proces dat niemand wou​

8. Mocro maffia (seizoen 4)

9. Love Island (seizoen 3)

10. Chasing beauty: Perfectie te koop?