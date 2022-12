Door het leven met defibrillator en ‘weggepest’ door Alfred Schreuder bij Ajax: het verhaal van Daley Blind, transferdoelwit van Antwerp

Het zware contract van Radja Nainggolan is ontbonden en dus heeft Antwerp ruimte voor een nieuwe dure vogel. Er is veel concurrentie, maar de Great Old wil Daley Blind (32) graag binnenhalen. De linksvoetige verdediger heeft er tot dusver een bewogen carrière opzitten. Van successen met Ajax en Oranje en een toptransfer naar Manchester United tot een hartaanval en nu ook een pijnlijk afscheid bij ‘zijn’ club. Lees hier zijn verhaal.