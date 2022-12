Kühne+Nagel in Tessenderlo gaat samenwerking aan met Shimano: 50 extra jobs

De Japanse fietsonderdelenfabrikant Shimano is een samenwerking met het Zwitsers logistiek bedrijf Kühne+Nagel aangegaan voor het gebruik van het distributiecentrum in het Limburgse Tessenderlo. Door de overeenkomst worden vanaf volgend jaar vijftig jobs gecreëerd. Dat heeft Kühne+Nagel woensdag meegedeeld in een persbericht.