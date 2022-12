Club Brugge polste Roberto Martinez al om Carl Hoefkens op te volgen als hoofdcoach

Roberto Martinez is vanaf 1 januari een vrije trainer: zijn contract als bondscoach wordt na het teleurstellende WK niet verlengd. Bart Verhaeghe kent Martinez bijzonder goed, de twee werkten nauw samen bij de Belgische voetbalbond. Binnen het voetbal werd dan ook al snel de naam van Martinez naar voren geschoven als potentiële opvolger van Carl Hoefkens, maar het was onduidelijk of Club ook daadwerkelijk aan de Spanjaard dacht. Tot nu: volgens onze informatie is er wel degelijk informeel contact geweest.

Club Brugge heeft bij Martinez gepolst – zonder meer – of hij eventueel openstond voor een avontuur bij blauw-zwart. De Catalaan heeft aangegeven dat hij op dit moment een job in het buitenland verkiest. Het valt af te wachten of Club nog zal aandringen – Verhaeghe kan enorm overtuigend uit de hoek komen -, maar op dit moment hebben we geen signalen dat dat zal gebeuren. Daarnaast heeft het er geen schijn van dat Martinez snel van mening zal veranderen: België lijkt voor hem een afgesloten hoofdstuk.