Superflitspaal flitst 1.350 chauffeurs in Kerkstraat

Bij een snelheidscontrole in de Kerkstraat reed bijna 8% van de chauffeurs te snel. In totaal werden 1.356 wagens geflitst.

In december stond de LIDAR-superflitspaal enkele dagen opgesteld in de Kerkstraat. Ter hoogte van het gemeenteplein is de snelheid daar beperkt tot 30 km per uur. De politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken had vooraf aangekondigd dat de flitspaal daar zou staan tijdens de kerstmarkt van Nieuwerkerken. En die boodschap hadden blijkbaar veel chauffeurs opgepikt. Van de 17.688 voertuigen die er passeerden, reden er 1.356 te snel. Dat betekent dat amper 7,7 % werd geflitst voor te hoge snelheid. (len)