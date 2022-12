Eén wissertje, drie testvakjes: nieuwe combi-zelftest detecteert corona, griep én RSV

Slechts één wissertje, maar wel drie testvakjes. Met de nieuwe combi-zelftest van fabrikant Fluorecare test je jezelf niet alleen op covid, maar ook op RSV en griep. Klinkt goed, maar is dat wel zo nuttig? “Klinisch maakt het weinig verschil of je nu griep, RSV of corona hebt.”

De nieuwe zelftest werkt op exact dezelfde manier als de coronatesten die we intussen allemaal kennen. Met een wissertje neem je eerst een staaltje af in je neus. Vervolgens doe je de wisser in een testvloeistof die je dan uiteindelijk druppelt in een testvakje. Alleen zijn er nu drie testvakjes: één voor covid, één voor RSV en één voor de griep.

Is dat nuttig? Viroloog Marc Van Ranst is voorzichtig enthousiast, maar nuanceert ook: “Het heeft zeker een meerwaarde boven een test die enkel covid opspoort, maar het nut is al bij al beperkt. Als je symptomen hebt en je wil echt weten wat het juist is, dan is zo’n test handig. Maar je zou ook kunnen zeggen: Het zal wel één van de drie zijn, dus ik ga gewoon uitzieken. Voor alle drie is het beleid namelijk hetzelfde.”

Klopt, zegt Roel Van Giel, voorzitter van huisartsenvereniging Domus Medica. “Klinisch maakt het weinig uit of je nu griep, RSV of corona hebt. Een echte behandeling is er niet. Je moet gewoon thuis uitzieken en eventueel de symptomen behandelen met neusspray en paracetamol. Daarnaast zijn de algemene hygiëne-regels van tel om verspreiding te voorkomen.”

Viroloog Marc Van Ranst. — © Dirk Vertommen

Ontlasten huisartsen

Toch zien de huisartsen ook wel een voordeel in de nieuwe combitest. De optie om een soort zelfdiagnose te stellen kan de overbevraagde huisartsen misschien een beetje ontlasten, stelt Van Giel. “Veel mensen weten intussen wel wat ze moeten doen bij een viraal beeld. Zo’n zelftest kan er misschien voor zorgen dat sommigen geen arts meer moeten opzoeken. Al hebben werkende mensen vaak een attest van arbeidsongeschiktheid nodig, en dan moeten ze toch nog langskomen.”

“En ook als je de ziekte niet onder controle krijgt en er ontstaan bepaalde alarmsymptomen zoals kortademigheid of meer en meer koorts, dan is het nog steeds een goed idee om toch je arts te contacteren”, voegt Van Giel eraan toe.

Nu de feesten volop aan de gang zijn en de virale infecties in het rond vliegen, loert het gevaar om ziek te worden om elke hoek. Is het dan een goed idee om toch maar een combitest af te nemen vóór je naar het nieuwjaarsfeest vertrekt? “Enkel als je symptomen hebt”, zegt Van Ranst. “Als je die niet hebt, is het in dit stadium van de epidemie overdreven om een test af te nemen. Dat raadt niemand aan.”