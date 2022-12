Gedichten van Herman brengen ode aan Loonse landschappen

Borgloon

Dichter Herman Rohaert heeft nieuwe gedichten gemaakt voor een bewegwijzerde wandelroute in Borgloon. “Ik heb de oorspronkelijke gedichten bewaard ik heb er enkele bijgemaakt”, vertelt Herman. “Ik blijf inspiratie halen uit het mooie Loonse landschap. De gedichten gaan over bloesembomen, groene heuvels en smalle landweggetjes. Als wandelliefhebber en fietser is het hier een paradijs en dat laat ik terugkeren in mijn gedichten. Ik hoop dat de wandelaars door mijn gedichten ook stilstaan bij die prachtige Loonse natuur.”

De landschapswandeling van 7,5 kilometer start aan de stroopfabriek. Ze werd in 2012 gelanceerd door de dienst Toerisme en was dringend aan vernieuwing toe. Schepen Loes Ory wil alle bestaande routes opfrissen en deze oranje bewegwijzerde wandeling is de eerste. (rudc)