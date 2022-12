Fransman Simon Delestre wint Masters op Jumping in Mechelen, Wilm Vermeir enige Belg in finale

De Fransman Simon Delestre heeft op de jumping van Mechelen de Masters gewonnen, voor de Nederlander Harrie Smolders en de Duitser Daniel Deusser. Alle drie schreven zij in vorige edities de wereldbekerwedstrijd van Mechelen op hun naam. Wilm Vermeir was de enige Belg in de finale.

Deusser won in Mechelen de wereldbekerwedstrijden van 2013 en 2019, Delestre deed hem dat na in 2014 en in 2017 eigende Harrie Smolders zich die eer toe. Dinsdagavond vochten zij op de kerstjumping voor de zege in de Masters. Deusser zette met het 12-jarig Belgisch Warmbloed Paard (BWP) Kiana van het Herdershof de te kloppen tijd op 29.22. Onmiddellijk na hem verbeterde Smolders met de 11-jarige ruin Bingo du Parc die chrono tot 29.04. Maar de als laatst gestarte Delestre pakte met de 9-jarige ruin Iniesta V uiteindelijk de zege met een finish in 28.55.

Wilm Vermeir moest met de 13-jarige BWP-hengst Joyride S als eerste van de vijf finalisten de piste in. Het Belgische duo ging op de eerste en derde hindernis in de fout en werd zo met 8 strafpunten verwezen naar de vijfde plaats.