Dina Tersago in tranen in ‘James: de musical’ : “Ik ben niet zo zelfzeker als mensen denken”

James: de musical staat deze week helemaal in het teken van Dina Tersago. Wanneer het over onzekerheden gaat, raakt James bij Dina een gevoelige snaar. “Iedereen ziet dat ik zelfzeker overkom, maar ik ben dat zeker niet.”

Als je jezelf inschrijft om de titel van ‘mooiste van het land’ te winnen, dan moet je een flinke portie zelfvertrouwen hebben, zou je denken. Dat geldt niet voor ex-Miss België Dina Tersago. Ze worstelde als jong meisje met faalangst, en de angst en onzekerheid zijn ook nu niet verdwenen. Een scène in James The Musical over die onzekerheden, doet Dina in tranen uitbarsten. “Dit gaat naar de kern van mij”, zegt ze. “Iedereen ziet dat ik zelfzeker overkom, maar ik ben dat zeker niet.”

‘James: de musical’, donderdag om 21.00u op Play4 en GoPlay.

