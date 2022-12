Energieleveranciers willen geen nieuwe klanten meer

Wie van energieleverancier wil wisselen, moet stilaan zijn best doen: nieuwe klanten zijn niet langer overal welkom. Kleinere spelers voeren klantenstops in, en de groten zijn niet actief op zoek want de risico’s zijn te omvangrijk geworden. Dat bericht Het Laatste Nieuws.

‘‘Energieleveranciers zijn erg terughoudend geworden om nieuwe klanten te werven”“, stelt een expert van een van de energieregulatoren in ons land vast. Met naam en toenaam wil die niet in de krant, omdat hij bevestigt waarover de hele sector met veel terughoudendheid spreekt: leveranciers lijken nieuwe klanten liever kwijt dan rijk. Off the record wordt dat bevestigd aan Het Laatste Nieuws.

Enkele kleinere leveranciers hebben al een klantenstop ingevoerd en zijn van plan die nog een hele tijd aan te houden. Maar ook grotere spelers voelen de druk: geen van hen is heel actief op zoek naar nieuwe contracten.

Een gevolg van de energiecrisis, zo valt te horen volgens de krant. Het risico op wanbetalers is gestegen, net als de kosten, terwijl de marges sowieso al klein waren. Bovendien kunnen de klanten- en administratiediensten van veel bedrijven nú al amper volgen. Dat alles laat zich voelen op uw factuur. Want lage prijzen als lokkertjes zitten er niet meteen in.