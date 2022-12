De albums van het jaar: Alkenaar verovert meteen een plekje bij de beste platen van 2022

Wet Leg heeft een lullige groepsnaam, maar is wel het hipste Engelse duo van 2022. — © RR

5. blackwave. - no sleep in LA

Voor warmbloedige, funky hiphop zijn we bij blackwave. nog steeds aan het juiste adres. Drie jaar na de doorbraakhits ging het Antwerps duo inspiratie tanken in Los Angeles. Resultaat: een oorvriendelijk album met internationaal potentieel.

LEES OOK. blackwave. mag zich in de wangen knijpen om goed te beseffen wat deze straffe plaat kan teweegbrengen

4. Wet Leg - Wet Leg

Lullige groepsnaam, maar wel het hipste Engelse duo van 2022. Na het prettig stuiterende Chaise Longue proppen Rhian Teasdale en Hester Chambers hun titelloos debuut vol met meer van die okselfrisse gitaarpop. Eendagsvlieg? Onze zomer hebben ze alvast gekleurd.

LEES OOK. De muzikale hype van het moment? Dat is de prettige en okselfrisse popmuziek van Wet Leg

3. The Haunted Youth - Dawn of the Freak

Na de instant klassieker Teen Rebel lost Alkenaar Joachim Liebens met dit volwaardig debuut alle verwachtingen in. Heerlijk, die meeslepende mix van klaterende gitaren en dromerige synths. Limburgs antwoord op The War On Drugs!

LEES OOK. Alkense The Haunted Youth brengt straffe songs op debuutalbum, maar is hij klaar voor grote doorbraak?

2. Fontaines D.C. - Skinty Fia

Na twee bejubelde albums toont het postpunkboegbeeld dat het geen one trick pony is. Nog steeds klinkt Fontaines D.C. bezwerend en bedwelmend maar ook subtieler, wat suggereert dat we van dit Ierse vijftal het laatste nog niet hebben gehoord.

LEES OOK. Albumtip: de ster van Ierse band Fontaines D.C. blijft maar rijzen

1. Yard Act - The Overload

Bruisende binnenkomer van debuterende dertigers uit Leeds. Oer-Britse fris-van-de-lever-rock met een angeltje: energiek, urgent, melodieus, dansbaar en onweerstaanbaar catchy. Zelfs Elton John is fan.

LEES OOK. Yard Act brengt dansbaar debuut uit (en Ed Sheeran en Elton John zijn al fan)

Spits de oren in 2023 voor...

John Cale - Mercy

Benieuwd hoe dwars de Velvet Underground-veteraan op zijn tachtigste nog kan klinken.

Release op 20 januari

dEUS - How to Replace It

De eerste nieuwe van Tom Barman en co. in tien jaar kan meer beter een goeie zijn.

Release op 17 februari

Lana Del Rey - Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd

De prijs voor langste albumtitel claimt de raadselachtige chanteuse alvast.

Release op 10 maart