ANALYSE. Onze STVV-watcher over het bijzondere jaar van de Kanaries: “Schwierig maar ook verliefd”

Het woord dat STVV-coach Bernd Hollerbach in 2022 het vaakst gebruikte in onze vele persbabbels? Geen twijfel: ‘Schwierig’. Vrij vertaald: moeilijk. Net daarom is het zo knap wat de Kanaries hebben neergezet het afgelopen jaar. Ondanks moeilijke omstandigheden rond uitblijvende transfers, budgettekorten en contractperikelen, boekte STVV in 2022 liefst 53 punten in de reguliere competitie. Dat is een beter gemiddelde dan dat van een modale middenmoter.