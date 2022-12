Onze gameman tipt zijn vijf favorieten: verdiep je in noordse mythes of het leven van een straatkat

Onze gameman Roel Damiaans tipt zijn vijf favorieten van het afgelopen jaar. Verdiep je in noordse mythes of het leven van een straatkat. In no time kweek je de duimen van een bodybuilder tijdens de kerstvakantie.

5. Stray

Het leven zoals het is, door de ogen van een straatkat. Vergezeld van een minidrone trippel, spring en miauw je door een cyberpunkdecor. Beetje moe? Luister dan naar een robot die banjo speelt. Indiegame met hoge aaibaarheidsfactor.

Beschikbaar voor PlayStation 4 en PlayStation 5

4. Splatoon 3

Aan toverformules wordt weinig tot niets veranderd. Deze digitale versie van tikkertje-met-verf doet gewoon waar het nu al drie games goed in is: kliederen alsof je leven er vanaf hangt. Ideale actiegame om jong en oud samen aan het spelen te krijgen.

Beschikbaar voor Nintendo Switch

3. Horizon: Forbidden West

Wereldtopper van Nederlandse makelij, dit sf-epos. De vurig rosse boogschutster Aloy moet overleven in een wereld die bevolkt wordt door machinale dino’s. Zet je schrap voor een avontuur dat meer dan dertig uur duurt en je in die tijd omschoolt tot expert-jager.

Beschikbaar voor PlayStation 4 en PlayStation 5

2. As Dusk Falls

Interactief drama waarbij een doorsnee gezin buitengewone toestanden meemaakt in een Amerikaans motel. Zeer lovenswaardige downloadgame die het verhaal vertelt zonder bewegende beelden, maar met fraai schilderwerk.

Beschikbaar voor Xbox Series X/S, Xbox One en PC

1. God of War Ragnarök

Als er een game het adjectief ‘episch’ verdient, dan is het wel het goddelijke avontuur van Kratos en zijn zoon Atreus in het hoge noorden. Met een verhaal dat diep verankerd zit in de noordse mythes en actie waarmee je in no time de duimen van een bodybuilder kweekt.

Beschikbaar voor PlayStation 4 en PlayStation 5

Uitkijken naar...

Hogwarts Legacy

In februari is het zover, de ultieme Harry Potter-game komt eraan. Toverstokzwiepers kunnen de gigantische open fantasiewereld verkennen of lessen volgen bij de beste magiërs van Zweinstein.

Beschikbaar voor alle platformen

Crime Boss: Rockay City

Kim Basinger, Vanilla Ice, Danny Trejo, Michael Madsen, Chuck Norris,... de jaren 90 worden gereanimeerd in een actiegame die zo hard knipoogt naar Grand Theft Auto: Vice City dat het ongemakkelijk wordt.

Beschikbaar voor PlayStation 5, Xbox Series X/S en PC

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Gepland voor mei. Details ontbreken nog, maar als er na zes jaar een nieuwe game wordt aangekondigd rond Link, dan is dat al genoeg om fans van opwinding te laten rondstuiteren.

Beschikbaar voor Nintendo Switch