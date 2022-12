Béa Vandendael: “Stoppen met ‘Blind gekocht’ was de enige uitweg die ik zag”

Wat was uw persoonlijke hoogtepunt?

“Mijn beslissing om te stoppen met het programma Blind gekocht. Met pijn in het hart, want ik heb dat ongelooflijk graag gedaan. Maar ik beschouw het als een hoogtepunt omdat ik ook echt op een hoogtepunt ben kunnen stoppen.”

Wat was uw dieptepunt?

“De stress die bij de opnames van Blind gekocht kwam kijken. Die heeft me een beetje de das omgedaan. Ik moest zo goed goedkoop mogelijke huizen vinden voor mensen die steeds hogere eisen hadden in een markt die steeds krapper werd. Ik was een van de pakweg vijftig kandidaat-kopers, het was echt opboksen tegen de concurrentie. Bij dat proces komen zo veel emoties en zo veel werk kijken dat het echt zijn tol eiste. Ik ben echt diep moeten gaan om die opdracht te vervullen. De opnames waren ook niet meer te combineren met mijn job, ik heb gebalanceerd op de rand van een burn-out. Stoppen was de enige uitweg die ik zag. Het hoeft trouwens geen definitief afscheid te zijn, ik kom misschien ooit terug.”

Waar heeft u voor geapplaudisseerd?

“Dat er toch nog veel warmte bestaat onder de mensen. Kijk naar De Warmste Week, het beste bewijs dat er nog veel solidariteit is. We worden overstelpt met slecht nieuws, het is goed dat die solidariteit onder de aandacht komt.”

Wat stemt u droef?

“De oorlog in Oekraïne en de impact op de wereld. Er is natuurlijk het menselijke leed daar, maar ook hier zijn veel gezinnen getroffen op een andere manier, door de hoge energieprijzen. Mensen krijgen het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen, zelfs als ze met twee gaan werken: dat is heftig. En dat door één iemand die de touwtjes in handen heeft.”

Wie heeft u dit jaar bewonderd?

“Mijn 85-jarige moeder. Zij staat nog altijd klaar voor de familie, dag in, dag uit. Ze strijkt, maakt soep en frieten met stoofvlees. Dan schilt ze vijf kilo patatten. (lacht) Ze is altijd in de weer, ook voor haar vriendinnen, als iemand iets tekortkomt, ze zal altijd binnenspringen. Zij mag wel eens in de bloemetjes gezet worden.”

Aan wie heb je je geërgerd?

“Poetin.”

Wat wens je de wereld toe?

“Een goede gezondheid. En veel kleine gelukzalige momenten.”(tdl)