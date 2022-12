VIDEO. Wout van Aert geen fan van late startuur in Diegem: “Om halfzes is het toch ook al donker?”

De mannen beginnen pas om 20u45 aan de avondcross in Diegem. De veldrijders zullen dus hun vertrouwde voorbereiding moeten aanpassen en de tijd zien te doden tot de start. Wout van Aert is van plan om een middagdutje te doen, maar hij vindt het late startuur maar niets. “Ze willen een avondcross, maar om halfzes is het toch ook al donker”, zegt hij voor onze camera.