Onze boekenman verklapt zijn favorieten van 2022 … en kijkt uit naar langverwacht verhaal van Prins Harry

Phoenix - Bert Wagendorp

Het Nederlandse gezin Sikkink wil een nieuw leven beginnen in Amerika, maar het schip dat hen moet overzetten, de Phoenix, vergaat en de 8-jarige Abel is de enige die de ramp overleeft. Bert Wagendorp laat uit een prachtige mengeling van feit en fictie het Amerika van de negentiende eeuw verrijzen.

Uitgeverij Pluim, 400 blz., 24,99 euro

De dag voordat het geluk kwam - Erri De Luca

Zomerse novelle over een weesjongen die opgroeit in het Napels van vlak na WO II. Erri De Luca vertelt een ontroerend, poëtisch verhaal met wondermooie zinnen gevuld met levenswijsheid en hoofdpersonages die je in je hart sluit.

Uitgeverij Hetmoet, 149 blz., 22,50 euro

Het lied van ooievaar en dromedaris - Anjet Daanje

Elf vertellers reconstrueren op elf verschillende tijdstippen het leven van de Engelse schrijfster Eliza May Drayden. “Elk afzonderlijk hoofdstuk is als een goudklompje en gezamenlijk vormen ze een literaire tour de force”, vond de jury van de Boekenbon Literatuurprijs.

Passage, 656 blz., 34 euro

Een bepaalde dag in het leven van iedereen - Stijn Vranken

Televisiemaker Stijn Vranken uit Heusden-Zolder bevriest de levens van acht personages, van vastgoedmagnaat tot poolreiziger, op valentijnsdag 1990. Verrassend en voortreffelijk romandebuut.

Pelckmans, 460 blz., 24,50 euro

Bleekwater - Joris Mertens

Sfeervolle graphic novel over François, een eenzaat die droomt van lottowinst in een uitgeregende grootstad. Als hij wint, zal hij Maryvonne van de krantenkiosk en de vrienden van het café laten delen in zijn geluk. Maar dan slaat het noodlot toe.

Oogachtend, 152 blz., 28 euro

Die boekenbon van onder de kerstboom kan in 2023 van pas komen voor ...

Reserve - Prins Harry

Het verhaal van de Britse prins Harry, door hemzelf verteld. Van de dood van prinses Diana tot het overlijden van de Queen. De uitgeverij belooft alvast “nietsontziende eerlijkheid”.

Verschijnt 10 januari

Lessen - Ian McEwan

Fantastisch boek waarin McEwan het leven van een Britse man verweeft met alle grote gebeurtenissen van de laatste 70 jaar.

Verschijnt 23 januari

Zij - Maaike Neuville

Debuutroman over een 39-jarige actrice die gedwongen wordt af te dalen in een verleden dat ze nooit echt onder ogen heeft willen zien.

Verschijnt 7 februari

Samengesteld door de redactie in samenwerking met onafhankelijke boekhandels Malpertuis in Genk, Grim in Hasselt en Naboekov in Sint-Truiden.