Yves Lampaert nieuw gezicht van campagne voor veiliger verkeer: “Zeker voor jonge rennertjes is de openbare weg gevaarlijk”

De ongevallencijfers in West-Vlaanderen blijven hoog. Bij die ongevallen zijn maar al te vaak fietsers betrokken. De vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen lanceert de campagne ‘fietstoerisme in harmonie’ met extra aandacht voor een veilige plaats in het verkeer voor de fietser. Gezicht van de campagne is wielrenner Yves Lampaert. “Ik word dagelijks geconfronteerd met deze problematiek.”

“Bij elke bevraging over wat mensen belangrijk vinden, staat verkeersveiligheid op de eerste plaats. Toch worden we verder geconfronteerd met hoge ongevallencijfers. Na een daling tijdens de coronacrisis zitten we jammer genoeg terug op het niveau van 2019. De exacte cijfers voor 2022 zijn er nog niet, maar vast staat dat ze niet goed zijn. En we merken dat fietsers nog al te vaak betrokken zijn bij ongevallen”, zegt provinciegouverneur Carl Decaluwé.

Velofollies

Verkeersveilig West-Vlaanderen streeft met verschillende campagnes naar een verkeersveiliger provincie. De vzw beschikt onder andere over een fietsparcours en een tuimelwagen die worden ingezet om weggebruikers te informeren. Een jaarlijkse terugkerende campagne is ‘Fietstoerisme in harmonie’, waarbij ook de Kortrijkse fietsbeurs Velofollies wordt betrokken. “Ook dit jaar zullen we met de vzw een stand hebben op de beurs waar bezoekers kunnen deelnemen aan onze verkeersquiz”, aldus de provinciegouverneur.

Ook Lampaert ondervindt het

De initiatiefnemers van de campagne proberen ieder jaar ook een bekende wielrenner te koppelen aan ‘Fietstoerisme in harmonie’. Onder anderen Patrick Sercu, Eric Leman en Johan Museeuw werkten al mee. Dit jaar stemde Yves Lampaert toe. Hij droeg dit jaar nog de gele trui in de Ronde van Frankrijk en is al enkele jaren erg sterk tijdens de voorjaarsklassiekers.

“Ik wil me heel graag engageren voor deze campagne. Als wielrenner word ik ook elke dag geconfronteerd met verkeersveiligheid. Een wagen die een oprit op- of afrijdt, een chauffeur die een bocht verkeerd inschat. Het wordt steeds drukker op de weg, maar bestuurders mogen niet vergeten dat er ook heel wat fietsers op pad zijn. Ik heb gelukkig zelf al wat fietservaring, maar voor jonge, startende rennertjes is het toch best gevaarlijk om zich op de weg te begeven”, meent de profwielrenner.

Lampaert op drinkbus

Als gezicht van de campagne komt Yves Lampaert op de drinkbus te staan die van 20 tot en met 22 januari tijdens Velofollies in Kortrijk Xpo wordt verdeeld. In totaal werden 2.000 drinkbussen gemaakt. “Hopelijk pikt iedereen iets op van de campagne. Al is het maar een ongeval dat vermeden kan worden, het is er toch éen”, aldus Yves.

De campagne is een samenwerking tussen de vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen, de provincie West-Vlaanderen en de Kortrijkse fietsbeurs Velofollies.