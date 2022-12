Zangkoor Sint-Barbara zingt al een halve eeuw

Maasmechelen

Zangkoor Sint-Barbara van de gelijknamige parochie in Eisden Tuinwijk (Maasmechelen) heeft de kaap van de 50 jaar bereikt. Tijdens de stemmige Sint-Barbaraviering verzorgde het gemengd koor nog een laatste keer de viering voor de mijnwerkers en andere zware beroepen.

Het koor onder leiding van organist Peter Bovens en dirigente Sonja Claesens vierde het jubileum met een gezamenlijk etentje op de Pauwengraaf. “Ons koor ontstond in 1971, maar door verschillende redenen konden we ons jubileum vorig jaar niet vieren. De Sint-Barbaraviering was meteen ook ons laatste optreden. Spijtig dat een traditie verdwijnt”, vinden de nog actieve leden, die uitzwermen naar andere koren of er gewoon mee ophouden. (jth)