PAS GEOPEND. Huis Henri in Kortessem: “Klant moet hier een huiselijk gevoel krijgen”

Begin november opende Stefanie Cuypers bistro Huis Henri in Kortessem. Na horeca-ervaring in brasserieën en bedrijfskantines voelde ze de nood om zelf iets kleiners en intiemer te openen. “De klanten moeten hier een huiselijk gevoel krijgen.”

Stefanie volgde een koksopleiding van Syntra en deed daarna de nodige ervaring op in de praktijk, van brasseries tot bedrijfskantines. Bij haar laatste werkgever Driesent in Diepenbeek was ze mee verantwoordelijk voor het cateringgebeuren. “Maar mijn grootste droom was om een eigen zaak te openen”, vertelt Stefanie. “Sneller dan verwacht kwam de opportuniteit van Huis Henri op mijn pad. Die kans heb ik met beide handen gegrepen. Zelf wilde ik liever een kleinere en intiemere zaak beginnen in plaats van grote feesten met honderden gasten te organiseren. Met Huis Henri wil ik dat concept dan ook uitdiepen. De klanten moet hier een huiselijk gevoel krijgen.”

‘Fine dining experience’

Huis Henri werkt met een beperkte bistroformule. “We hebben een vaste lunchkaart voor ’s middags met de gekende klassiekers. Onze favoriet: de toast Haspengouw. Daarnaast zijn er de zoete namiddagen met onder meer pannenkoeken. Doorlopend zijn er ook bites en sharingplates. Voor de avondservice gooien we het roer helemaal om en kan je bij ons genieten van een fine dining experience met suggestiemenu’s. We kiezen bewust voor een beperkte bistroformule om versheid en kwaliteit te garanderen. Niet te stijf, wel eerlijke en pure keuken.”

Naar de toekomst toe staan er ontbijtbuffetten in het vooruitzicht, net als pianoavonden. “Ik kijk ook al uit naar het mooie weer”, blikt Stefanie vooruit. “Dan kunnen we ons 70 plaatsen groot terras openen en komen er ’s avonds live bands optreden.”

Praktische info:

Bistro Huis Henri

Hasseltsesteenweg 75, Kortessem

011/19.08.09 - www.huishenri.be

Openingsuren: van donderdag tot en met maandag van 11 tot 23 uur