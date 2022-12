Zo koud in VS dat zelfs Niagarawatervallen (deels) bevriezen en dat levert magische beelden op

De Verenigde Staten worden dezer dagen getroffen door een ongeziene winterstorm, met temperaturen tot -45 graden Celsius. Met name de regio rond de stad Buffalo in de staat New York, in het noordoosten van de VS, wordt bijzonder hard getroffen. Dat is ook te zien aan de beroemde nabijgelegen Niagarawatervallen, die deels bevroren zijn door de koude.