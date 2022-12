Voor ze doodvroor in haar auto in Buffalo, stuurde Anndel (22) nog video naar haar familie

De dodentol van de ‘historische winterstorm’ in de Verenigde Staten blijft oplopen. Op sommige plaatsen is de temperatuur gezakt tot -40 graden Celsius, en dat zorgt voor levensgevaarlijke toestanden, zeker voor automobilisten die vast komen te zitten in de koude. Zoals ook Anndel Taylor, een 22-jarige vrouw uit Buffalo die dood werd aangetroffen in haar auto.

Op veel plekken in de regio rond Buffalo – in de staat New York in het noordoosten van de Verenigde Staten – staan hoge sneeuwmuren, en is het spekglad. Doorrijden is er bijgevolg bijna onmogelijk. Dat overkwam ook Taylor: ze strandde vrijdag in de sneeuwstorm toen ze van haar werk naar huis reed – ondanks meerdere oproepen van de lokale overheden om thuis te blijven. De vrouw kwam vast te zitten onder een sneeuwberg, en kon geen kant op. Taylor belde naar de hulpdiensten, maar die konden haar niet bereiken vanwege de hevige sneeuwval.

Vanuit haar auto stuurde ze nog een video naar haar familie. “Ze was heel bang”, zei haar zus bij lokale media. Met haar moeder sprak Taylor af dat ze zou slapen in haar auto, en de volgende ochtend lopend naar huis zou gaan. Maar dat plan kreeg een fatale wending: Taylor werd de volgende dag dood aangetroffen in haar auto.

In totaal zat Taylor zo’n 18 uur in haar auto, denkt haar familie. De autoriteiten onderzoeken de precieze doodsoorzaak van de jonge vrouw, maar gezien de extreme koude gaat men ervan uit dat ze is gestorven door onderkoeling. Haar moeder is er dan weer van overtuigd dat Taylor stierf als gevolg van een koolmonoxidevergiftiging.

Tot 64 doden

De dodentol van de zware winterstorm Elliott is volgens de nooddiensten inmiddels opgelopen tot meer dan 50, nieuwszender CNBC spreekt zelfs van 64 slachtoffers. De slachtoffers vielen op verschillende plaatsen in het land, maar vooral de staat New York lijkt erg zwaar getroffen. In het district Erie zijn zeker 28 mensen om het leven gekomen. Daar werden verschillende lichamen aangetroffen in auto’s, en wellicht worden in de komende dagen nog meer lichamen ontdekt onder de sneeuw. De stad Buffalo is bovendien nog steeds ontoegankelijk voor de hulpdiensten.

Storm Elliot gaat gepaard met temperaturen diep onder nul, metershoge sneeuw, en een sterke wind. De Great Lakes, een regio die grenst aan Canada, kreeg het op weergebied het hardst te verduren. Honderdduizenden huishoudens vielen daar zonder stroom.

De Amerikaanse president Joe Biden liet dinsdag via Twitter weten dat zijn gedachten en die van zijn echtgenote Jill zijn “bij zij die dit weekend een geliefde verloren”. Hij had maandagavond een telefoongesprek met de gouverneur van New York Kathy Hochul en beloofde haar federale noodhulp.

