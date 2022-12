Volg om 10.30 uur het afscheid van Luc De Schepper op TVL

Woensdag vanaf 10.30 uur is het afscheid van rector Luc De Schepper te volgen op TV Limburg: op televisie en via de livestream op TVL.be. Luc De Schepper was voormalig rector van de Universiteit Hasselt, voorzitter van de raad van advies en een gewaardeerd lid van de vzw TV Limburg. De plechtigheid vindt plaats op de universiteit in aanwezigheid van familie, vrienden, collega’s en vele Limburgers.

