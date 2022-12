Nick Kyrgios moet met blessure passen voor gemengd landentoernooi in Australië

De 27-jarige Kyrgios heeft een blessure overgehouden aan een demonstratietoernooi in Dubai. Alex de Minaur (ATP 24) is bij de Aussies de nieuwe nummer 1 en neemt het morgen in de groepsfase al op tegen Cameron Norrie (ATP 14), met Groot-Brittannië de eerste tegenstander. Jason Kubler (ATP 107) is de Australische nummer twee. Spanje maakt groep D, waarvan de wedstrijden in Sydney plaatsvinden, vol.

De United Cup is een nieuwe tenniscompetitie met gemengde teams. Achttien landen nemen deel en werden ingedeeld in zes groepen van telkens drie landen. De zes groepswinnaars spelen play-offs voor een plaats in de halve finales. Van de drie verliezers van die play-offs wordt het team dat het beste presteerde in de groepsfase ook opgevist voor de Final Four. Elke confrontatie bestaat uit twee enkelspelen bij zowel de mannen als vrouwen en een gemengd dubbel. België neemt het in groep A, in Perth, op tegen Griekenland en Bulgarije.