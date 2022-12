Kranige oma (90) gaat de wereld rond door obsceen gebaar in promofilmpje voor bibliotheek

Het budget van de openbare bibliotheek van de Amerikaanse stad Milwaukee wordt met 1,9 miljoen dollar verminderd, maar de bibliothecarissen laten de moed niet zakken. Ze proberen meer lezers naar de bieb te lokken door promofilmpjes te maken die ze delen via TikTok. Mét succes. De kranige oma die “te oud is om manga te lezen” en daar een obscene reactie op heeft, is intussen al miljoenen keren bekeken. En ook die instructies om erotische boeken via de zelfscankassa uit te lenen, zijn erg populair.