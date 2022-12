BELGIAN LIONS. Ismael Bako sluit met Virtus Bologna 2022 als leider af

Terwijl de BetFirst BNXT League in België en Nederland tot 6 januari van een korte break geniet zijn nog vele Belgian Lions in Europa tijdens de eindejaarsperiode en net als in de NBA aan de slag. Ismael Bako sluit na winst 2022 met Virtus Bologna en in de Serie A als leider af.

Ismael Bako blijft bij het Italiaanse Virtus Bologna sterk presteren. De ex-Belgische Speler van het Jaar (2019) tekende voor 10 punten en 5 rebounds en won met Virtus Bologna met 82-87 van Pesaro. Met 11 op 12 sluit Virtus Bologna dan ook 2022 in de Serie A als leider af. In de Serie A2 was er verlies voor Jonathan Tabu (11 punten, 1 rebound, 5 assists) en met Vinola Cremona bij Piacenza: 85-66.

Ook Retin Obasohan (14 punten, 1 rebound, 5 assists) blijft met ASVEL Villeurbanne in de winning mood: 88-73. Bij Nanterre nog geen Hans Vanwijn. De Limburger werkt na een voetblessure hard aan zijn comeback. In de Pro B was er winst voor Loïc Schwartz (6 punten, 2 rebounds, 4 assists) en met Saint-Quentin tegen Denain. In de Israëlische Winner League was er winst voor Andy Van Vliet (12 punten, 5 rebounds, 2 assists) en met Bnei Hertzeliya en versus Hapoel Galil: 82-70. Manu Lecomte (6 punten, 4 rebounds, 5 assists) verloor met Hapoel Eilat en met 79-94 van Hapoel Haifa. In de Poolse EBL was er winst (80-83) voor Jean Salumu (13 punten, 1 rebound, 2 assists) en met Trefl Sopot versus Anwil Wloclawek. In de Duitse Bundesliga verloren Elias Lasisi (5 punten, 1 rebound, 2 assists) en Vincent Kesteloot (3 punten) met Heidelberg met 83-87 van Bayern München.