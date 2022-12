Luipaard verwondt minstens 15 mensen in India

Een luipaard heeft de afgelopen dagen zeker vijftien mensen verwond in de Indiase stad Jorhat. Volgens lokale media werden de slachtoffers met bijtwonden in het ziekenhuis opgenomen.

Op een video is te zien hoe het roofdier over een hek klimt en op een auto springt. De luipaard leeft waarschijnlijk in een nabijgelegen bos, maar liep sinds maandagochtend door de stad in de staat Assam, in het noordoosten van India. Volgens een lokale boswachter in de krant The Times of India was het luipaard vermoedelijk op zoek naar voedsel.

Inmiddels is het gelukt om het dier gevangen te nemen. Volgens de organisatie The Wildlife Trust of India heeft het luipaard verschillende botbreuken in een van zijn poten. Die zijn waarschijnlijk veroorzaakt door mensen die het dier aanvielen. Het vermoeden bestaat dat het roofdier zich daardoor ook agressief gedroeg.

In India vinden wel vaker incidenten plaats tussen mensen en wilde dieren, zoals luipaarden en tijgers die vrij in bossen leven. Door ontbossing komen menselijke nederzettingen steeds dichterbij het leefgebied van de roofdieren.