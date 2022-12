Onduidelijke Engie-briefjaagt klanten de kast op

Wie bij Engie een energie­contract Flow heeft dat eind ­februari afloopt, kreeg de voorbije dagen een merkwaardige brief van Engie in de bus. Daarin zette Engie de zogenaamde verlengingstarieven van dat contract uiteen: wat zou je betalen als je het verder liet lopen? Maar die voorwaarden deden veel mensen – sowieso al onder de indruk van de geëxplodeerde energieprijzen – helemaal van hun stoel donderen.

Op het eerste gezicht leek het elektriciteitstarief nog eens te verdrievoudigen, en dat van gas te verdubbelen. Het injectie­tarief – het bedrag dat mensen met zonnepanelen krijgen voor de elektriciteit die ze op het elektriciteitsnet zetten – leek bovendien te verschrompelen van 0,37 naar 0,03 euro.

De energieleverancier slaat nu mea culpa: “Het is niet zo dat onze energieprijzen nog eens verdrievoudigen”, zegt Engie-woordvoerder Nele Scheerlinck. “De getallen zijn niet één op één te vergelijken met de ­oude tarieven. Dat was niet voor iedereen duidelijk.”

De brief in kwestie is inderdaad opgesteld met de betere wiskundige voor ogen. Concreet zou een gemiddeld gezin met het nieuwe Flow-contract zo’n 23 euro per maand duurder af zijn dan nu, aldus Engie. “We hebben intussen naar de betrokken klanten een brief met verduidelijkingen opgestuurd.”

Vergelijken

De Vlaamse energiewaakhond Vreg en ook energie-expert Stefan Goemaere bij opbouwwerk Saamo raden mensen sowieso aan erg goed op te passen bij voorstellen van je leverancier om een bestaand contract te verlengen.

Goemaere: “Vaak zijn dat niet de meest voordelige contracten. Krijg je zo’n brief, dan weet je dat je contract bijna gaat verlopen. En dan schiet je best zelf in actie, door prijzen van verschillende leveranciers te vergelijken en desnoods naar een andere leverancier over te stappen.”

Dat zegt ook Leen Vandezande van de Vreg: “doe in dat geval op de website van de Vreg de V-test om na te gaan of er geen goedkopere energiecontracten worden aangeboden.”

