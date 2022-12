“Ik doe het niet uit onzekerheid, ik wil gewoon de beste versie van mezelf presenteren”, aldus Claudio D’Incal (27). Hij duikt vanavond op in Durf Te Vragen over plastische chirurgie. De Antwerpse doctoraatsstudent laat geregeld aan zijn gezicht werken. “Gek genoeg denken de mensen dat ik fillers in mijn lippen heb zitten. Terwijl dat niet klopt.”