Kim Huybrechts stunt tegen Peter Wright en trakteert zich in 1/8ste WK darts op Belgische clash

De derde ronde is niet zoals vorig jaar het eindstation voor Kim Huybrechts op het WK darts. ‘The Hurricane’ klopte nu wel de titelverdediger, Peter Wright, en staat in de 1/8ste finales tegenover… Dimitri Van den Bergh.

Huybrechts had de bull gewonnen backstage en mocht dus beginnen aan set één. Dat voordeel was ons landgenoot echter meteen kwijt. Wright zag Huybrechts verschillende dubbels missen en nam de eerste set voor zijn rekening met 3-0.

Huybrechts fronste even met de wenkbrauwen, dook de catacomben in voor een korte pauze en trok de scheve situatie recht. Met onder meer een 13- en een 14-darter en een 100-uitworp, brak de 37-jarige Antwerpenaar tot twee keer toe door de darts van de regerende wereldkampioen.

Ook in set drie domineerde ‘The Hurricane’ en was het de regerende wereldkampioen die kraakte. Huybrechts brak in set vier meteen door de darts van de 52-jarige Schot, die echter terugsloeg. Huybrechts prikte echter in de twee volgende legs uitworpen van 40 en 67 weg, waarmee hij op een set van de overwinning kwam.

In een gelijkopgaande vijfde set wierp Huybrechts uiteindelijk dubbel achttien weg voor de overwinning: 4-1. De schreeuw van ‘The Hurricane’ klonk doorheen Ally Pally.