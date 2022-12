Tesla maakt weer brokken op Wall Street

Het aandeel van Tesla is tot op het laagste punt in twee jaar tijd gezakt. De elektrische autobouwer is in vrije val op de beurs sinds topman Elon Musk in april CEO werd van Twitter.

Een aandeel in Tesla was in november 2021, op het hoogste punt, meer dan 400 dollar waard. Intussen is 70 procent van die waarde verdampt. Een aandeel werd dinsdagavond verhandeld aan een slotkoers van 109,1 dollar. Daarmee vervolgt Tesla de rit hard omlaag met een nieuwe aderlating van 11,4 procent, een duikeling naar het laagste niveau sinds medio 2020. En ook in de handel na het sluiten van de beurs ging de koers verder omlaag.

Volgens persbureau Reuters zal de Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s de productie in zijn belangrijke fabriek in Shanghai in januari op een laag niveau houden door langer dicht te blijven rond de viering van het Chinees Nieuwjaar, dat op 22 januari begint.

Vorige week beloofde miljardair en Tesla-eigenaar Elon Musk om in 2023 geen aandelen van de fabrikant van elektrische voertuigen te verkopen. Ook in 2024 zal dat waarschijnlijk het geval zijn, zei Musk tijdens een audiosessie op het socialemediaplatform Twitter, eveneens zijn eigendom. Die boodschap kan beleggers blijkbaar niet geruststellen. Musk verkocht dit jaar voor miljarden dollars aan Tesla-aandelen, in totaal al vier keer. Nochtans had hij ook eerder al beloofd om geen aandelen meer van de hand te zullen doen.

Elon Musk. — © REUTERS

De opbrengst van die verkopen werd onder meer gebruikt om de overname van Twitter te financieren: die kostte Musk 44 miljard dollar (omgerekend zo’n 41 miljard euro). Maar de verkopen deden ook de marktwaarde van Tesla kelderen, tot zo’n 340 miljard dollar. In november vorig jaar was het autobedrijf nog iets meer dan 1.200 miljard dollar waard.

Daarnaast kampt Tesla met een dalende vraag, onder meer door de hoge inflatie. Het heeft ook last van de toegenomen concurrentie nu steeds meer traditionele autofabrikanten met elektrische modellen komen.