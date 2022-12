Belastingaangiftes Donald Trump worden vrijdag openbaar gemaakt

Het gaat om een samenvatting van de aangiften van 2015 tot en met 2021, de jaren waartussen Trump kandidaat-president en later president was. De aangiftes worden openbaar gemaakt tijdens een sessie van het Huis, die om 9 uur plaatselijke tijd begint.

Trump heeft altijd geweigerd zijn belastingaangiften openbaar te maken, terwijl dat al decennia gebruikelijk is voor presidenten en kandidaat-presidenten. Hij wilde geen details over zijn bezittingen en zakelijke activiteiten prijsgeven. Critici speculeren dat hij iets te verbergen heeft. Na een jarenlange juridische strijd kreeg een parlementscommissie eind november zes jaar aan belastingaangiften van Trump van het ministerie van Financiën.

De parlementscommissie bracht eerder deze maand al een rapport uit met daarin haar bevindingen. De belastingaangiftes zelf werden toen nog niet vrijgegeven, omdat er volgens de commissie gevoelige informatie in stond die eerst geredigeerd moest worden. Volgens Democratische commissieleden is het echter van belang dat de aangiftes worden vrijgegeven om de context van het rapport te begrijpen.

© AFP

Uit het rapport kwam naar voren dat Trump en zijn vrouw Melania in de jaren dat ze in het Witte Huis zaten weinig tot geen inkomstenbelasting betaalden. Daartoe voerde het koppel tal van aftrekposten en zakelijke verliezen op. Trump betaalde in het laatste volle jaar dat hij president was 0 dollar inkomstenbelasting. Het jaar daarvoor moest hij 134.000 dollar aftikken bij de fiscus. In 2018 ging het om 1 miljoen dollar en het jaar daarvoor was het 750 dollar. De Democratische commissieleden vinden dat de Amerikaanse belastingdienst niet scherp genoeg heeft gecontroleerd of de aangiften klopten.